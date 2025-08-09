A notícia que atravessa o Brasil!

TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

09/08/2025 às 00:00

Notícias de política – O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a Câmara dos Deputados investigue o uso de recursos públicos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para se manter nos Estados Unidos, onde, licenciado de seu mandato, ele atua junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o Brasil e autoridades do País. Na decisão, os ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

Procurado, Eduardo Bolsonaro não se manifestou.

De acordo com o parecer, houve registro de quatro faltas de Eduardo enquanto ele já estava no exterior sem a devida justificativa e sem desconto na remuneração do parlamentar, de R$ 46 mil. Por se tratar de um possível dano ao erário inferior a R$ 120 mil, o TCU deixou a investigação a cargo da Câmara, já que o valor é o mínimo para ensejar a atuação do tribunal.

A ação partiu de denúncia protocolada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que considera a atuação do adversário como “atentado à soberania” e pede a responsabilização penal.

Estadão Conteúdo

