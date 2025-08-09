A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O órgão quer saber se a viagem, alvo de questionamentos, foi custeada com dinheiro público.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 09:57

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Foto: reprodução/Youtube

Notícias de Política – O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que a Câmara dos Deputados investigue o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por suspeita de uso indevido de recursos públicos durante estadia nos Estados Unidos. O órgão quer saber se a viagem, alvo de questionamentos, foi custeada com dinheiro público.

PUBLICIDADE

A decisão, tomada por unanimidade na semana passada e divulgada nesta sexta-feira (8), foi resposta a uma representação do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP). Embora o TCU tenha reconhecido indícios de irregularidade, afirmou que não tem competência para julgar o caso por envolver a separação dos Poderes, determinando que a apuração seja conduzida pela Câmara e pelo Ministério Público Federal (MPF).

Boulos acusa Eduardo Bolsonaro de promover articulações políticas no exterior contra a soberania nacional, o que, segundo o Código Penal, pode configurar crime de atentado à soberania, com pena de três a oito anos de prisão.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Hugo Motta pede afastamento de 15 deputados após tumulto na Câmara

No parecer, o TCU apontou ainda que o parlamentar justificou apenas uma das cinco ausências em sessões da Câmara em março, período em que já estava nos Estados Unidos sem solicitar licença de 122 dias. Quatro faltas não justificadas, sem desconto nos salários, geraram prejuízo inferior a R$ 120 mil — valor mínimo para abertura de investigações pelo órgão.

O TCU negou pedido de Boulos para investigar eventual responsabilidade penal de Eduardo Bolsonaro, reforçando que essa atribuição cabe à Justiça. Caso a Câmara dê início à apuração, será a segunda investigação contra o deputado, que já é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a viagem, prorrogado em julho pelo ministro Alexandre de Moraes.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Entre os feridos, 26 foram encaminhados a hospitais em estado moderado, 12 em estado grave.

há 2 minutos

Política

Ativista foge para Europa e recebe asilo após ser ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem

Por questões de segurança, o país que a acolheu não foi divulgado.

há 12 minutos

Polícia

Homem é preso por cárcere privado, tráfico e crime ambiental no interior do AM

Polícia apreendeu arma, drogas, dinheiro e uma tartaruga durante a ação no município.

há 37 minutos

Polícia

Polícia procura padrasto suspeito de abusar de menina de 10 anos em Manaus  

Felipe da Silva Freire, 26, teve pedido de prisão preventiva decretado.

há 2 horas

Manaus

Após choque em poste, jovem segue internado em estado grave na zona leste de Manaus

O incidente ocorreu enquanto a vítima deixava o local.

há 2 horas