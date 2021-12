Telmário Mota entrega flores para ministra atacada por Eduardo Braga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O senador de Roraima, Telmário Mota (Pros-RR), foi até o Ministério da Secretária de Governo da Presidência da República (Segov), nessa segunda-feira (13), para homenagear e presentear a ministra Flávia Arruda, com orquídeas. O presente foi dado após a ministra ter sido desrespeitada com gritos e xingamentos em ligação pelo senador do Amazonas, Eduardo Braga (MDB/AM) depois de ter emendas parlamentares negadas pelo Palácio do Planalto.

Continua depois da Publicidade

“Vim fazer uma visita de cortesia à ministra Flávia, parabenizá-la pelo maravilhoso evento que ela fez hoje. Para mim, Brasília inteira estava naquela confraternização”, destacou Telmário em vídeo.

Flávia Arruda disse que os gritos de Eduardo Braga não a intimidarão e que seguirá realizando seu trabalho com transparência.

“Gritos não me amedrontam. O episódio, infelizmente, demonstra que o machismo atrasado ainda resiste às mulheres que assumem posições relevantes na política brasileira. Vou continuar a interlocução com o Congresso com diálogo, serenidade e, sobretudo, com transparência”, disse a ministra.

Continua depois da Publicidade