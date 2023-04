Terceira edição do Feclam encerra com ampla participação de parlamentares municipais

Redação AM POST

A terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam 2023), promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), terminou nesta quinta-feira (20), contabilizando a participação, nos dois dias do encontro, de aproximadamente 800 participantes entre vereadores, prefeitos, assessores e servidores públicos das câmaras municipais do Estado.

O tema do evento, que representa uma oportunidade de intercâmbio de conhecimentos entre o Parlamento Estadual e os vereadores e servidores das Câmaras Municipais amazonenses, foi “As Casas Legislativas no Contexto Amazônico”.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil) falou do sucesso do Fórum. “O Feclam é uma marca registrada da Assembleia e estou muito feliz pela participação de cada pessoa. Nosso objetivo é valorizar os parlamentares municipais e sabemos da dificuldade de ser vereador nos municípios do Amazonas, o que aumenta nossa responsabilidade em fazer um evento cada vez melhor com a difusão de conhecimento para todos”, enfatizou.

Participaram da solenidade de encerramento do Fórum, os deputados Thiago Abrahim (UB); João Luís (Republicanos); Dr. Gomes ( PSC); Abdala Fraxe (Avante); Adjuto Afonso (UB); Dr. George Lins (UB); Sinésio Campos (PT); Débora Menezes ( PL) e Cristiano D’Angelo (MDB).

Todos foram unânimes em destacar o sucesso do evento, que teve a presença de representantes de todos os municípios do Amazonas.

O presidente da Câmara de Barreirinha, vereador Klelson Alves, parabenizou a Assembleia pela realização do Feclam e a oportunidade dada aos parlamentares das Câmaras municipais de adquirirem conhecimento, que será usado em beneficio da população.

Feclam

O Feclam é realizado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com o objetivo de debater com vereadores e servidores das Câmaras Municipais dos 62 municípios do Amazonas o papel dos parlamentos e demais temas relacionados às atividades legislativas municipais.

O evento contou com dois dias de programação, tendo iniciado na quarta-feira (19). Os participantes do Fórum acompanharam palestras que abordaram o processo legislativo; o sistema eleitoral e a comunicação parlamentar, além de terem assistido oficinas temáticas e mesa redonda

Premiação

Foram contempladas com o prêmio “Câmara Municipal em Destaque”, previsto no Projeto de Resolução Legislativa nº 32/2022, nove Câmaras: municípios de Silves (distante 204 quilômetros de Manaus); Parintins (369 quilômetros); São Gabriel da Cachoeira (850 quilômetros); Caapiranga (134 quilômetros); São Sebastião do Uatumã (247 quilômetros); Barcelos (401 quilômetros); Nova Olinda do Norte (126 quilômetros) ; Rio Preto da Eva (57 quilômetros) e Presidente Figueiredo (117 quilômetros). Todas receberam o valor de R$ 20 mil para ser revertido em melhorias às Câmaras de cada cidade.