A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Tesoureira do PT defende deputados que votaram a favor da PEC da Blindagem

Segundo levantamento do instituto Genial Quaest, 83% das menções nas redes sociais reprovaram a PEC da Blindagem.

Por Jonas Souza

20/09/2025 às 19:44

Ver resumo

Notícias de Política – A tesoureira do PT, Gleide Andrade, afirmou durante reunião com integrantes do partido em Minas Gerais que os 12 deputados federais petistas que votaram a favor da PEC da Blindagem merecem solidariedade, citando uma orientação partidária para o voto. Entre eles, três são de Minas Gerais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Chico Preto fala sobre PL da Blindagem e defende proteção a deputados contra processos por opinião

A PEC da Blindagem, aprovada em 16/9, estabelece que investigações ou prisões de parlamentares — exceto em casos de flagrante ou delito inafiançável — só podem ocorrer com autorização de colegas, em prazo de 90 dias. Gleide criticou ainda a aprovação do regime de urgência do Projeto de Lei da Anistia, afirmando que ele beneficiaria todos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito.

PUBLICIDADE

Após repercussão negativa, deputados como Merlong Solano (PT-PI) pediram desculpas publicamente, alegando que votaram para viabilizar pautas como a isenção do Imposto de Renda, a MP do Gás do Povo, a taxação de casas de apostas e super-ricos, além do Plano Nacional de Educação.

Segundo levantamento do instituto Genial Quaest, 83% das menções nas redes sociais reprovaram a PEC da Blindagem.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Compromisso com habitação: Eduardo Braga visita obras de 5 mil moradias em Manaus

Novos conjuntos fazem parte da retomada do programa Minha Casa, Minha Vida.

há 18 minutos

Mundo

YouTube exclui canal oficial de Nicolás Maduro em meio a tensões com os EUA

O governo venezuelano ainda não se pronunciou, mas a TV estatal Telesur afirmou que a exclusão ocorreu “sem qualquer tipo de justificativa.

há 57 minutos

Política

PCdoB-AM elege novo presidente e inicia transição geracional

Atualmente, Evanovick integra a cúpula do Ministério da Educação (MEC).

há 1 hora

Amazonas

Wilson Lima assina reforma de hospital e inaugura Telessaúde em Urucurituba

O investimento no equipamento de saúde é de aproximadamente R$ 5 milhões.

há 2 horas

Manaus

Bares e adegas são notificados por operarem clandestinamente em Manaus

Durante a ação, foram identificados locais funcionando sem a documentação obrigatória, como alvará de funcionamento e licença sanitária.

há 2 horas