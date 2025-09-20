Tesoureira do PT defende deputados que votaram a favor da PEC da Blindagem

Notícias de Política – A tesoureira do PT, Gleide Andrade, afirmou durante reunião com integrantes do partido em Minas Gerais que os 12 deputados federais petistas que votaram a favor da PEC da Blindagem merecem solidariedade, citando uma orientação partidária para o voto. Entre eles, três são de Minas Gerais.

A PEC da Blindagem, aprovada em 16/9, estabelece que investigações ou prisões de parlamentares — exceto em casos de flagrante ou delito inafiançável — só podem ocorrer com autorização de colegas, em prazo de 90 dias. Gleide criticou ainda a aprovação do regime de urgência do Projeto de Lei da Anistia, afirmando que ele beneficiaria todos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito.

Após repercussão negativa, deputados como Merlong Solano (PT-PI) pediram desculpas publicamente, alegando que votaram para viabilizar pautas como a isenção do Imposto de Renda, a MP do Gás do Povo, a taxação de casas de apostas e super-ricos, além do Plano Nacional de Educação.

Segundo levantamento do instituto Genial Quaest, 83% das menções nas redes sociais reprovaram a PEC da Blindagem.