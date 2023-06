Toffoli será relator do pedido de Deltan Dallagnol para anular decisão do TSE que tirou seu mandato

O ministro Dias Toffoli será o relator, no Supremo Tribunal Federal (STF), do pedido da defesa do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que levou à perda do mandato dele.

A defesa do político pede que a medida não tenha efeito até que não haja mais possibilidade de recursos no caso. Além disso, argumenta ainda que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral contrariou “preceitos constitucionais fundamentais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TSE anulou o registro de candidatura de Deltan e, em consequência disso, ele perdeu o mandato na Câmara dos Deputados. O ex-procurador, no entanto, não foi considerado inelegível para eleições posteriores.

Agora caberá a Toffoli analisar o pedido de decisão liminar (provisória) feito pelos advogados.

Redação AM POST*