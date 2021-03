Tony Medeiros assume cargo de deputado estadual na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros (PSD), foi empossado no cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (23), durante Sessão no Plenário Ruy Araújo. Medeiros assume a vaga no lugar de Josué Neto, que agora é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Tony Medeiros renunciou ao cargo de vice-prefeito nesta segunda-feira, após decisão tomada em consenso com o Prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB). Ao se despedir do cargo, Tony Medeiros foi homenageado na Câmara Municipal de Parintins pelos relevantes serviços prestados ao povo do município.

Gestor e político experiente, Tony Medeiros reforça a representação do interior do Estado na Casa Legislativa e promete retomar projetos que fortaleçam as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento cultural e econômico das cidades do interior.

Em seu discurso na tribuna da Aleam nesta terça, Tony Medeiros destacou suas ações na Prefeitura de Parintins, principalmente no período mais crítico da pandemia de covid-19, e afirmou que focará seu mandato aos municípios do interior do Amazonas.

“Eu chego novamente a Assembleia do Amazonas como outro homem. A vida me deu a oportunidade de ter sido um gestor público por um mandato e meio. Nesse tempo, como vice-prefeito de Parintins, visitei todas as comunidades da região, conheço os problemas e também vi como o nosso caboco é forte, é guerreiro, que trabalha muitas vezes enfrentando até a força da natureza, vazante e enchentes fazem parte do dia a dia, e ele já se acostumou com as adversidades”, disse.

Biografia

Tony Medeiros, 56, foi presidente da Fundação Villa Lobos, secretário de cultura e secretário Especial da Prefeitura de Manaus. Com 18.602 votos Tony Medeiros foi eleito deputado estadual (2010-2014) e se destacou por sua atuação em defesa dos interesses da população do interior do Amazonas. Na época, realizou um levantamento de 54 comunidades do Estados, com potencial para se tornarem municípios.