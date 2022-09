Trabalho de Pauderney pela lei de informática gera frutos no Amazonas

Redação AM POST

Em visita ao Instituto Centro de Tecnologia de Software (ICTS), o candidato a deputado Federal, Pauderney Avelino (UB), destacou o trabalho realizado por ele em favor do desenvolvimento tecnológico do Amazonas e da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Pauderney foi o grande responsável pela aprovação da lei de informática no Congresso, possibilitando a atração de mais empresas para o Estado, além do investimento de novos recursos e o aumento dos empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Enquanto estive no mandato nós aprovamos uma lei de informática e eu aproveitei para apresentar emendas a essa lei de informática que favorecem muito a aplicação dos recursos bem feitos. Também por isso esses institutos estão vindo aqui para Manaus e hoje já tem mais ou menos cinco mil pesquisadores trabalhando aqui”, disse Pauderney.

O candidato destaca, ainda, que a ação feita por ele também abriu portas para startups e outros institutos que pagam salários de R$ 8 mil a R$ 10 mil em média. “Com isso, a Zona Franca continua levando emprego, renda e tecnologia aos amazonenses, inovando em tecnologia para o Brasil e para o mundo”, explicou.

O diretor-presidente do ICTS, Fernando Prestes, afirmou que foi Pauderney, como deputado, que contribuiu para o desenvolvimento do setor no Brasil, atraindo investimentos para o Amazonas.

“O trabalho do Pauderney nos ajudou a crescer muito e hoje não penso na hipótese de sair do Amazonas. Vim com a empresa de Brasília para o Norte e temos visto que aqui ainda há muito espaço de crescimento”, afirmou.