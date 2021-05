‘Traíra’: Mamãe Falei é xingado em ato pró-Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei, foi alvo de xingamentos Foto: Reprodução

O deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Patriota), também conhecido como Mamãe Falei, foi alvo de xingamentos durante sua passagem em um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (1º), na Avenida Paulista, em São Paulo.

O ex-aliado do presidente conversava com manifestantes e gravava um vídeo para seu canal quando começaram as ofensas. Por cerca de 20 minutos, o deputado foi cercado por apoiadores de Bolsonaro e chamado de “traíra” e “filho da p***”.

A Polícia Militar precisou intervir para evitar que o deputado fosse agredido. O parlamentar não teve ferimentos.

A manifestação em SP foi uma das maiores registradas neste sábado. O ato começou por volta das 9h e em pouco tempo tomou a Avenida Paulista, fazendo o tráfego ser desviado. Além de SP, outras capitais, como Rio de Janeiro e Brasília, também tiveram protesto de apoio a Bolsonaro.

Fonte: Pleno.News