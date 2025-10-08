A notícia que atravessa o Brasil!

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero; veja decisão

A sentença também ordenou o recalculo dos quocientes eleitoral e partidário.

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 13:42 - Atualizado em 08/10/2025 às 13:47

Notícias de Política – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou, nesta segunda-feira (6/10), os mandatos de quatro vereadores do município de Eirunepé por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. A decisão foi relatada pelo juiz Fabrício Frota Marques e reconheceu irregularidades nas chapas proporcionais apresentadas pelos partidos Partido Trabalhista Cristão (PTC) e Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Leia mais: Celso Sabino enfrenta expulsão do União Brasil por insistir em ficar no governo Lula

A ação judicial foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias, criadas apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% de mulheres exigido por lei.

Com a decisão, o TRE-AM determinou a cassação imediata dos mandatos e diplomas de Francineide Costa, Marise Carlos, Eleia Martins e Josefa Bezerra, além de declarar nulos todos os votos recebidos pelos partidos Agir e PSB no município.

A sentença também ordenou o recalculo dos quocientes eleitoral e partidário, o que pode mudar a composição da Câmara Municipal de Eirunepé. A zona eleitoral local já foi comunicada para cumprir a decisão.

Apesar da medida, os parlamentares ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

