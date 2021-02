TRE-AM reprova contas de campanha de cinco vereadores de Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Foram reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) as contas de campanha eleitoral de cinco vereadores eleitos no pleito de 2020 para a Câmara Municipal de Manaus (CMM), que são: Rosinaldo Bual (PMN), Antônio Peixoto (PTC); Caio André (PSC); Capitão Carpê Andrade (Republicanos) e Eduardo Alfaia (PMN).

Esse é o resultado do julgamento das contas pelo TRE-AM em primeira instância. Ainda cabe recurso.

De acordo com a Justiça Eleitoral, as irregularidades encontradas nas contas de Antônio Peixoto foram: atraso na entrega de relatórios; omissão de gastos no valor de R$ 18,4 mil; doações anteriores a data permitida para prestação de contas parcial, além de gastos fora do período eleitoral. Ele terá que recolher ao Tesouro Nacional R$ 12,2 mil, pela ausência de indicação das fontes dos recursos. O parlamentar afirma que já já prestou esclarecimentos sobre o que foi apontado e recorreu da decisão.

No caso de Caio André, a Justiça Eleitoral aponta indícios de recebimento de doações em dinheiro de funcionários de uma mesma empresa. A assessoria do parlamentar disse que ele vai recorrer da decisão e aguarda sentença favorável.

Sobre Capitão Carpê Andrade a Justiça Eleitoral aponta falta na entregar de relatórios referentes a doações feitas à sua campanha, no valor de R$ 26,3 mil e, ainda, recebimento de uma doação de R$ 23,7 mil antes da data inicial da entrega da prestação. A assessoria do parlamentar confirmou, por meio de nota, que houve uma inconsistência no processo de prestação de contas e que devido a um equívoco sanável, alguns documentos deixaram de ser juntados aos autos.

O vereador Eduardo Alfaia teve gastos que não se ajustavam aos informados no sistema mas justificou, em sua defesa, que houve erro em uma nota fiscal emitida durante a campanha e que já entrou com recurso, com a entrada de documentos que comprovam o erro. O parlamentar também afirmou que todas as prestações de contas foram feitas no prazo.

Dos citados apenas Rosinaldo Bual (PMN) foi reeleito no último pleito. As irregularidades atribuídas a ele são atrasou a entrega da prestação de contas parcial, apresentando a prestação apenas no dia 11 de novembro, além de extrapolar gastos com aluguel de veículos. Ele tinha um orçamento limitado de aproximadamente R$ 10 mil para essa finalidade; parlamentar gastou mais de R$ 16 mil com o serviço.

De acordo com a assessoria do vereador, ele prestou contas fora do prazo, devido ao sistema do TRE-AM apresentar falhas, o que ocasionou o atraso no envio da documentação mas ele já recorreu da decisão e espera que a situação seja revertida.

*Com informações do Portal AM1