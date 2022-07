Três vereadores da CMM lideram lista de gastos do cotão com combustíveis

Beatriz Silveira – Redação AM POST

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), os vereadores de Manaus, Caio André (PSC), Luís Augusto (PTB) e Elan Alencar (Pros) lideram a lista de gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar(Ceap), o famoso ‘Cotão’, com combustíveis. Cada um dos parlamentares gastou R$ 16 mil, R$ 15,4 mil e R$ 14.230 mil respectivamente, conforme dados são do Portal da Transparência.

Continua depois da Publicidade

Desde abril deste ano, o valor do Cotão disponibilizado mensalmente aos 41 parlamentares passou de R$ 18 mil para R$ 33 mil. O recurso fica disponível para os parlamentares utilizarem com despesas de mandato.

Em comparação com meses anteriores, o vereador Caio André gastou do Cotão no mês de abril o valor de R$ 4.254,85 com o aumento de R$ 11 mil para o mês de maio, no qual ele declarou ter gasto R$ 16 mil.

Continua depois da Publicidade

Já o parlamentar do PSL, Luís Augusto, declarou R$ 7.980 no mês de abril e R$ 15.400 no mês de maio, um aumento de quase o dobro do valor.

Elan Alencar também apresenta um gasto inconsistente, no mês de abril ele gastou R$ 5061,44, já no mês de maio utilizou R$ 14.230 do cotão, mais de R$ 9 mil a mais do que o mês anterior.

Continua depois da Publicidade

A somatória dos cinco meses dos parlamentares no gasto com combustível é de R$ 110.772,62 somente com combustível.