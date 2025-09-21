Trump diz que Venezuela deve aceitar seus presos de volta imediatamente: “Tirem esses monstros de nosso país agora”

Notícias do Mundo – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom de seu discurso contra a Venezuela neste sábado (20), ao exigir que o país aceite imediatamente presos e pessoas em tratamento de saúde mental que, segundo ele, estariam sendo mantidos de forma indevida em solo americano.

PUBLICIDADE

A declaração foi publicada em sua conta na rede social Truth Social, onde o republicano afirmou que “milhares de pessoas foram gravemente feridas e até mortas por esses ‘monstros’”. Trump ainda classificou a situação como inaceitável e lançou uma ameaça direta ao governo venezuelano: “Tirem esses monstros de nosso país agora mesmo ou o preço que pagarão será incalculável.”

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

PUBLICIDADE

A fala ocorre em meio a uma série de manifestações recentes do ex-presidente sobre temas de segurança e imigração, pautas que têm mobilizado sua base eleitoral. Trump não detalhou quantas pessoas estariam nessa condição nem apresentou provas concretas sobre a presença desses indivíduos oriundos da Venezuela nos Estados Unidos.

Especialistas apontam que esse tipo de declaração intensifica a tensão diplomática entre Washington e Caracas, em um momento em que as relações entre os dois países seguem estremecidas. Desde o governo de Nicolás Maduro, os EUA impuseram diversas sanções econômicas e mantêm forte oposição política ao regime venezuelano.