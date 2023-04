Trump se apresenta a tribunal, se declara inocente em caso de suborno a atriz pornô e é liberado

Redação AM POST*

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou ao Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova Iorque, nesta terça-feira, 4. Ele depôs na primeira audiência sobre suposto pagamento de suborno à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels. O valor teria sigo pago durante a campanha eleitoral de 2016.

Ele se declarou inocente das acusações ligadas ao pagamento de suborno para uma atriz pornô não falar sobre uma relação que tiveram em 2006.

Após todo o procedimento para formalizar as acusações, ele foi liberado.

A apresentação do republicano ao tribunal foi negociada entre a Promotoria de Nova Iorque e advogados. Pelo acordo, ele não vai ser algemado, mas pode ser fotografado e deve deixar impressões digitais. Segundo a mídia norte-americana, Trump estava acompanhado apenas pelos agentes do Serviço Secreto — o órgão responsável pela segurança do presidente e dos ex-presidentes dos EUA.

Antes de se deslocar para o prédio da Justiça, o republicano fez uma publicação em sua plataforma de mídia, a Truth Social, com o seguinte texto: “Indo para a região sul de Manhattan, para a Corte. Parece ser tão surreal, uau! Eles vão me prender. Não dá para acreditar que isso está acontecendo nos EUA. Façam a América grande novamente”.

O juiz em cargo da apresentação da acusação formal contra Trump, Juan Merchan, proibiu câmeras de vídeo das emissoras de TV dentro da Corte. Ele também limitou a presença de jornalistas no local. Apenas cinco fotógrafos podem fazer registros no tribunal. No entanto, assim que as falas começarem, eles devem se retirar.

Manifestantes a favor e contra o ex-presidente se organizam em dois locais. Os apoiadores estão na frente da Trump Tower, enquanto o grupo oponente se concentra na frente do escritório do promotor responsável pela audiência do republicano.

Trump é o primeiro ex-presidente norte-americano a ser fichado em um processo criminal nos Estados Unidos.

*Com informações da Revista Oeste