TSE manda CUT apagar vídeo que chama Bolsonaro de ‘O Messias do Apocalipse’

Redação AM POST*

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nessa terça-feira, 23, a remoção de um vídeo publicado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Youtube, intitulado “O Messias do Apocalipse”, com diferentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia da covid-19 e a vacinação contra a doença, junto de imagens dos períodos mais “agudos” da crise sanitária. Os partidos da base do mandatário entraram com representação contra a CUT por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.

Continua depois da Publicidade

A ministra viu “possível caracterização do ilícito de propaganda eleitoral irregular” no material de 37 segundos postado no dia 19 de julho e considerou que as imagens “tem clara conotação eleitoral e faz alusão ao processo eleitoral que se avizinha”. Maria Claudia Bucchianeri deu 24 horas para que o Youtube remova o arquivo de sua plataforma.

O despacho tem caráter cautelar. A CUT tem dois dias para apresentar defesa sobre as alegações dos partidos que apoiam Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral também vai se manifestar sobre o caso.

Ao analisar o caso, Maria Claudia Bucchianeri indicou que o vídeo é marcado não só por falas públicas de Bolsonaro sobre a pandemia e imagens de “hospitais lotados, covas abertas, pessoas enterrando entes queridos”, mas também apresenta as seguintes legendas: “Necropolítica não é só deixar morrer, é fazer morrer também” (Achille Mbembe); “Negacionismo”; “Falta de empatia”; “Desinformação”; e “Em breve fora do palácio”.