TSE multa Bolsonaro por impulsionamento ilegal contra campanha de Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou nesta quinta-feira a imposição de multas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à sua campanha nas eleições de 2022. Ambos foram multados devido ao uso de impulsionamento negativo na internet contra a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão, tomada de forma unânime, foi resultado do julgamento definitivo de uma ação protocolada no ano anterior pelos advogados da coligação de Lula.

A acusação sustenta que foram veiculados dez anúncios em um site de busca com o objetivo de direcionar os usuários para uma página com conteúdo negativo, uma modalidade vedada pela legislação eleitoral. Durante as eleições, esse conteúdo foi retirado do ar por meio de uma decisão liminar do TSE.

A defesa da coligação de Bolsonaro, durante o julgamento, contestou as alegações de impulsionamento ilegal e expressou oposição à aplicação das multas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma multa no valor de R$ 10 mil, enquanto sua campanha foi multada em R$ 30 mil. A decisão do TSE ressalta a importância de respeitar as regras eleitorais e a lisura dos processos democráticos, mesmo no ambiente digital.