“Tudo em família”: oposição ironiza irmão de Lula alvo da PF

Notícias de Política – A operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (23), gerou reações intensas nas redes sociais, principalmente por parte da oposição ao governo Lula (PT). A investigação, que apura fraudes envolvendo o INSS, ganhou notoriedade por incluir José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente, na lista de alvos. Frei Chico, que é diretor e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), agora é investigado por sua suposta participação em fraudes relacionadas aos descontos aplicados nos benefícios de aposentados e pensionistas. O rombo estimado nos cofres públicos é de R$ 6,3 bilhões, acumulados entre 2019 e 2024.

Nas redes, a oposição fez uso do fato para criticar e ironizar o governo. O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) não perdeu a oportunidade de fazer uma piada em tom sarcástico: “Tudo em família”. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou, com ironia, sobre a operação: “Assaltaram até os aposentados! Quem imaginaria uma coisa dessas?” reforçando a narrativa de corrupção no entorno do PT.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu que a mídia alinhada ao governo tentaria “abafar o escândalo” com novas manchetes sobre a denúncia envolvendo a tentativa de golpe de Estado em 2022, criando, em sua visão, uma cortina de fumaça. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também se manifestou, lembrando que este não seria o primeiro escândalo de corrupção durante a gestão Lula. Em um tom crítico, afirmou que continuará lutando para que nenhum crime contra o Erário saia impune.

Esse caso trouxe à tona mais uma controvérsia em um cenário de crescente tensão política, com a oposição se aproveitando da situação para pressionar o governo.