‘Turnê’ de Lula na Europa custou R$ 312 mil aos cofres públicos

A viagem do ex-presidente Lula (PT) à Europa, em novembro deste ano, custou nada menos que R$ 312 mil aos cofres públicos. A informação foi divulgada pela rádio Itatiaia e obtida a partir de dados disponibilizados no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), após pedido pela Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, as despesas foram referentes ao pagamento da equipe de apoio e assessoria do ex-presidente, que viajou para países como Alemanha, Bélgica, França e Espanha no mês passado.

Do total, foram gastos R$ 200 mil em diárias, R$ 104 mil em passagens e taxas iniciais e R$ 7,4 mil em seguro viagem internacional. Os recursos utilizados em itens como hospedagem e combustível não constam na lista.

Durante a viagem, o petista teve agendas com políticos da esquerda do Parlamento Europeu, dirigentes partidários da Alemanha, o líder dos socialistas na Espanha, Pedro Sánchez, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Cinco servidores de apoio e assessoria acompanharam Lula pelo continente.

Atualmente, a legislação brasileira permite que ex-presidentes da República tenham algumas mordomias, como assessores, carros oficiais e o pagamento de despesas que valem para servidores públicos federais. Questionada, a assessoria de imprensa de Lula afirmou que “a segurança dos ex-presidentes é uma definição por lei”.

Fonte: Pleno.News