Twitter exclui milhares de seguidores de perfis de direita

Apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro estão denunciando um suposto ‘boicote’ do Twitter, que nesta segunda-feira (14) ‘sumiu’ com milhares de seguidores de perfis conservadores.

A ‘limpeza’ atingiu até perfis como o de Arthur Weintraub, Allan dos Santos e das deputadas Bia Kicis e Caroline de Toni.

O ex-assessor de Bolsonaro Arthur Weintraub, hoje secretário na Organização dos Estados Americanos (OEA), chamou a rede social de “plataforma bolivariana”.

A perda de seguidores foi tão expressiva que a hashtag #TwitterCensura ganhou os trending topics. Muitos usuários prejudicados chamaram o famoso passarinho da logo da plataforma de “(red bird)” passarinho vermelho.

– Conservadores mais uma vez perdendo milhares de seguidores no Twitter sem nenhuma explicação plausível – criticou o assessor da presidência da República Filipe Martins.

Já a deputada Bia Kicis, presidente Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, só percebeu a perda de seguidores após denúncia de seus aliados.

– Não lembro se ontem à noite ou hoje de manhã eu havia alcançado 888.000 seguidores no Twitter.Agora vi a denúncia da deputada Caroline De Toni de que o Twitter lhe retirou 11 mil seguidores, professora Paula Marisa denuncia terem lhe retirado 10 mil e agora verifico que retiraram 12 mil de mim – reclamou a parlamentar.

Em nota ao portal Metrópoles, o Twitter afirmou que se trata de uma medida de segurança.

– Com o objetivo de proteger a integridade e a legitimidade de conversas em seu serviço, o Twitter regularmente solicita que contas com comportamentos suspeitos em todo o mundo confirmem detalhes como senha ou número de celular, comprovando que existe uma pessoa por trás delas. Até que cumpram essa etapa de confirmação, as contas ficam temporariamente desabilitadas, com funcionalidades limitadas, e deixam de entrar no cálculo para contagem de seguidores. Isso significa que esse número pode oscilar quando fazemos essas checagens regulares globalmente – diz o texto.

