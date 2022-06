Um reconhecimento à trajetória de vida de Sabá Reis, diz Roberto Cidade sobre homenagem a ex-deputado na Aleam

Redação AM POST

“Me alegra poder fazer parte desse momento que homenageia um homem trabalhador, simples, dedicado e que dedicou mais de 40 anos de sua vida a construir melhorias para o povo de Manaus, para o povo do Amazonas. O ex-deputado Sabá Reis é merecedor da homenagem que hoje essa Casa presta a ele”.

Desta forma, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) definiu a homenagem concedida ao ex-deputado estadual Sabá Reis, nesta segunda-feira (20), na Casa Legislativa, com a outorga da Medalha Ruy Araújo.

A propositura foi subscrita por Cidade e aprovada pela maioria dos parlamentares. A sessão especial reuniu familiares, autoridades e trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), de onde Sabá foi titular até março deste ano.

“O ex-deputado Sabá Reis recebe por mérito a maior comenda desta Casa em reconhecimento à trajetória de vida do ex-parlamentar estadual, do secretário, mas é também em reconhecimento ao Sebastião Reis. Homem simples, trabalhador, que com sua humildade, compromisso, força de vontade e árduo trabalho construiu uma trajetória vitoriosa. Tenho certeza de que essa medalha vai lhe motivar, Sabá Reis, a trabalhar ainda mais, a lutar ainda mais pelo nosso Amazonas”, falou.

Deputado estadual por seis mandatos, Sabá Reis se emocionou com a homenagem e agradeceu à Aleam pela oportunidade.

“Quando deputado fiz questão de homenagear pessoas que trabalharam de forma honrosa e hoje, no tempo de Deus, sou homenageado com a Medalha Ruy Araújo, maior comenda desta Casa. Minha gratidão eterna por esse momento. Gosto de trabalhar em favor das pessoas, o trabalho me estimula a crescer, me realizo quando levo dignidade para as pessoas. Reitero minha disponibilidade em sempre servir. Tenho mais de 40 anos de vida pública e esse reconhecimento de hoje vem coroar e nos dar a certeza de que estamos caminhando corretamente” afirmou.

Dentre as autoridades presentes na solenidade estiveram o prefeito de Manaus, David Almeida; o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis; o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli; a vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Lins; o senador Omar Aziz; o deputado federal Sidney Leite; o advogado Sérgio Litaiff Filho, titular da Secretaria de Governo, representando o governador Wilson Lima; o ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento; o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, entre outras autoridades.