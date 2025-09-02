“Uma das maiores injustiças da história”, diz Péricles sobre julgamento de Bolsonaro

Notícias de Política – O deputado estadual delegado Péricles (PL) criticou nesta semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Em declaração nas redes sociais, o parlamentar questionou os elementos do processo, afirmando que não havia armas, vítimas ou liderança presente nos atos de 8 de janeiro de 2022.

“Onde está o golpe? Sem armas, sem vítimas, sem liderança presente, com ministro entregando água para os ‘golpistas’ enquanto quebravam bens públicos e imagens sumiram. A verdade é que eles têm medo de Bolsonaro porque ele representa milhões de brasileiros que não se calam, não se rendem e não aceitam o comunismo travestido de democracia”, disse Péricles.

O deputado classificou o julgamento como uma das maiores injustiças da história do Brasil, ressaltando o caráter patriótico e honesto de Bolsonaro. “Um homem honesto, simples, patriota, bem-intencionado, que possivelmente será condenado”, lamentou nas redes sociais.

Julgamento

O julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros sete réus pela trama golpista iniciou nesta terça-feira, 2, e segue em análise pelo Supremo, com ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais, e promete manter o debate acirrado em toda política no país.