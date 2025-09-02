A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

“Uma das maiores injustiças da história”, diz Péricles sobre julgamento de Bolsonaro

O deputado classificou o julgamento como uma das maiores injustiças da história do Brasil.

Por Bruno Pacheco

02/09/2025 às 10:59

Ver resumo

Notícias de Política – O deputado estadual delegado Péricles (PL) criticou nesta semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Em declaração nas redes sociais, o parlamentar questionou os elementos do processo, afirmando que não havia armas, vítimas ou liderança presente nos atos de 8 de janeiro de 2022.

PUBLICIDADE

“Onde está o golpe? Sem armas, sem vítimas, sem liderança presente, com ministro entregando água para os ‘golpistas’ enquanto quebravam bens públicos e imagens sumiram. A verdade é que eles têm medo de Bolsonaro porque ele representa milhões de brasileiros que não se calam, não se rendem e não aceitam o comunismo travestido de democracia”, disse Péricles.

Leia mais: Por que Bolsonaro está sendo julgado mesmo sem o golpe ter ocorrido?

PUBLICIDADE

O deputado classificou o julgamento como uma das maiores injustiças da história do Brasil, ressaltando o caráter patriótico e honesto de Bolsonaro. “Um homem honesto, simples, patriota, bem-intencionado, que possivelmente será condenado”, lamentou nas redes sociais.

Julgamento

O julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros sete réus pela trama golpista iniciou nesta terça-feira, 2, e segue em análise pelo Supremo, com ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais, e promete manter o debate acirrado em toda política no país.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Filhos de Bolsonaro manifestam apoio no 1º dia de julgamento no STF

Ex-presidente acompanha sessão em casa com a família.

há 14 minutos

Polícia

Sargento da PMAM é procurado por tentar matar a tiros ex companheira em Manaus

Edney Candido de Souza é suspeito de atirar em ex-companheira e outra mulher no bairro Nova Cidade.

há 19 minutos

Polícia

Professor é suspeito de tocar nas partes íntimas de alunas no interior do Amazonas

: Investigação revela abusos contra oito alunas; suspeito também foi autuado por posse ilegal de arma.

há 31 minutos

Amazonas

Funcionário da prefeitura de Iranduba é acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais

Veterinário é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão

há 43 minutos

Política

Por que Bolsonaro está sendo julgado mesmo sem o golpe ter ocorrido?

Ex-presidente responde por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que preveem punição mesmo em caso de tentativa.

há 60 minutos