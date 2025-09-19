A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula após Antonio Rueda ser citado em investigação da PF

O nome do presidente da legenda passou a ser mencionado em investigações da Polícia Federal (PF).

19/09/2025 às 02:40

Ver resumo

Notícias de política – O União Brasil divulgou nesta quinta-feira, 18, uma resolução da Comissão Executiva Nacional do partido que determina aos filiados que requeiram as suas exonerações imediatas dos ministérios do governo Lula ou de funções de confiança em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas indiretamente à União.

PUBLICIDADE

De acordo com a resolução, a exoneração deverá ser efetivada em até 24 horas, a contar da data de aprovação, considerando a deliberação tomada em reunião da Comissão Executiva nesta quinta. A norma prevê que a não observância da determinação “sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional”. A resolução é assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

O nome de Antonio Rueda passou a ser mencionado em investigações da Polícia Federal (PF) sobre uma suposta infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor financeiro e de combustíveis do país.

PUBLICIDADE

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

O partido anunciou o desembarque oficial do governo em 2 de setembro, junto com o Progressistas, legenda com a qual tem uma federação. Atualmente, o ministro do Turismo, Celso Sabino, é filiado ao União Brasil. O partido também controla outras duas pastas por meio de Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), mas essas últimas indicações são atribuídas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de forma pessoal.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Vacinadores convocados para atuar na campanha antirrábica da prefeitura devem se apresentar até terça-feira

O chamamento ocorre após a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM).

há 42 minutos

Política

Deputado Eduardo Bolsonaro não vota em urgência da anistia e alega problemas técnicos

Apesar de estar nos EUA desde fevereiro, Eduardo poderia ter participado da votação por se tratar de uma sessão semipresencial.

há 1 hora

Manaus

Prefeito de Manaus acompanha avanço das obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida

A obra integra o projeto arquitetônico do renomado arquiteto Oscar Niemeyer.

há 2 horas

Manaus

Prefeitura de Manaus envolve a população na elaboração do Plano Municipal de Ação Climática que será apresentado na COP30

Manaus é uma das poucas cidades do Brasil que terá um Plano de Ação Climática.

há 3 horas

Brasil

Senado afasta Eduardo Bueno de Conselho Editorial por fala sobre Kirk

Alcolumbre também defende a inviolabilidade de gabinetes e critica instigações contra o Brasil.

há 4 horas