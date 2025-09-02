União Brasil e PP anunciam rompimento com governo Lula e oficializam federação para 2026

Notícias de Política – União Brasil e o Progressistas (PP) anunciaram, nesta terça-feira (2/9), um rompimento institucional com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão implica na entrega dos ministérios do Turismo e do Esporte, embora os atuais ministros — Celso Sabino e André Fufuca — ainda não tenham confirmado se pedirão demissão.

O movimento foi definido em reunião entre os presidentes Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP). O Progressistas relutava em deixar o Ministério do Esporte, mas cedeu após a definição conjunta de desembarque. Apesar disso, tanto Fufuca quanto Sabino não sinalizaram disposição imediata de entregar seus cargos, o que abre espaço para possíveis pressões internas e até ameaças de expulsão por parte de suas legendas.

Mesmo com a saída formal, lideranças de União e PP devem manter indicações em áreas estratégicas da máquina pública. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), seguirá com influência sobre a Caixa Econômica Federal, tratada nos bastidores como uma concessão pessoal. Já os ministérios das Comunicações (MCom) e do Desenvolvimento e Integração Regional (MDIR), ocupados por aliados de Davi Alcolumbre (União-AP), também não devem ser alterados.

Nos corredores de Brasília, o movimento passou a ser chamado de “término de Schrödinger”, já que União e PP estarão, ao mesmo tempo, na oposição e ainda dentro do governo por meio de suas indicações.

A decisão ocorre em paralelo à formalização da federação partidária União Progressista, união de União Brasil e PP para as eleições de 2026. A nova legenda será a maior força do Congresso em número de deputados e senadores e pretende indicar o vice em uma eventual candidatura presidencial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que conta com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).