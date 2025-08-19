União Brasil e PP oficializam criação da “superfederação” União Progressista, maior força política do país

Notícias de Política – Em convenção conjunta realizada nesta terça-feira (19), em Brasília, o União Brasil e o Progressistas (PP) oficializaram a criação da federação partidária “União Progressista”. O novo bloco político passa a ser a maior força partidária do Brasil, com a maior bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, além do maior número de prefeitos e governadores no país.

O estatuto da aliança, aprovado horas antes em reuniões internas das siglas, será agora registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A expectativa é que o processo seja concluído nos próximos dias, consolidando a nova estrutura partidária.

Números da União Progressista

A federação se forma com 109 deputados federais, tornando-se a maior bancada da Câmara, além de 14 senadores — número que deve chegar a 15 ainda nesta semana com a filiação da senadora Margareth Buzetti (PP-MT), ultrapassando PL e PSD no Senado.

Em âmbito municipal, a federação soma 1.335 prefeitos, superando o PSD, que atualmente administra 889 cidades. Também conta com 7 governadores e deve receber a maior parcela do fundo eleitoral: cerca de R$ 953,8 milhões, segundo valores de 2024, além de R$ 197,6 milhões do fundo partidário.

Posição política

Dirigentes destacaram que a União Progressista deve atuar como força de equilíbrio e protagonismo no cenário político nacional, com uma posição crítica em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), defendeu que a federação apresente uma candidatura de centro-direita para 2026. Já o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, afirmou que a nova aliança será a “espinha dorsal da democracia brasileira”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), celebrou a união como um marco importante:

“Eu tenho certeza que o Brasil aguardava muito esse passo, aguardava a esperança. Agora teremos mais uma força para discutir temas relevantes”.

Durante o evento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ressaltou que o movimento não se trata de oposição ou apoio automático ao governo, mas de uma “política com P maiúsculo para resolver os problemas do país”.

Caminho para 2026

Além de fortalecer bancadas e recursos, a União Progressista se projeta como um polo estratégico para a disputa presidencial. O União Brasil tem como pré-candidato o governador Ronaldo Caiado, mas lideranças também defendem articulações em torno do governador Tarcísio de Freitas.

Com a federação oficializada, a expectativa é que a “superfederação” redesenhe o tabuleiro político e eleitoral brasileiro nos próximos anos.