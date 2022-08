União Brasil oficializa Pauderney Avelino como candidato a deputado federal

Redação AM POST

O presidente regional do União Brasil, Pauderney Avelino, teve o nome homologado como candidato a deputado federal pelo Amazonas. O ato ocorreu durante a convenção estadual do partido, que reuniu mais de 30 mil pessoas, nesta quinta-feira, 4/8, no bairro Parque Dez de Novembro.

A convenção também oficializou a candidatura do governador Wilson Lima à reeleição, e o nome de Tadeu de Souza (Avante) como candidato a vice-governador.

“Eu sou o candidato a deputado federal para ajudar o Amazonas, para ajudar a resolver os problemas da nossa Zona Franca de Manaus. Para trazer investimento para gerar emprego e renda aqui no nosso polo industrial, para fazer um Amazonas melhor”, destacou.

Histórico

Pauderney foi deputado federal por seis mandatos, sendo o maior defensor da Zona Franca de Manaus (ZFM), dos empregos e do desenvolvimento do Estado como um todo. Seguindo o trabalho pelo fortalecimento da região, em 2020 Pauderney foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas em São Paulo, e se tornou responsável direto pela abertura do Polo de Microeletrônica.

Ele também foi secretário de educação de Manaus por duas vezes e deixou o legado de avanços pedagógicos e melhoria na estrutura das escolas, além do pagamento do maior abono do Fundeb da história e valorização dos profissionais da educação da Prefeitura de Manaus.

