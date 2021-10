União Brasil tem três lideranças cotadas para assumir vaga de presidente estadual

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O DEM e o PSL aprovaram, em suas respectivas convenções realizadas em Brasília nessa quarta-feira (6), a fusão entre as duas legendas para a criação de um novo partido político: o União Brasil.

No Amazonas existem três lideranças apontadas para comandar o Diretório Estadual da nova legenda que são: o presidente do Democratas no Amazonas, Pauderney Avelino, o deputado federal Pablo Oliva, que comanda o PSL no estado e o ex-governador Amazonino Mendes, confirmado como pré-candidato do União Brasil ao Governo do Amazonas.

O União Brasil nasce com 82 deputados federais, oito senadores e quatro governadores. É o maior partido do país, com o maior volume de recursos do fundo eleitoral e com o maior tempo de propaganda eleitoral entre todos os partidos.