Único vereador a não usar toda verba de gabinete, Rodrigo Guedes já economizou R$ 100 mil em 2022

Redação AM POST

Contrário aos gastos desnecessários dos políticos, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) é o único parlamentar que decidir não usar, de forma integral, a verba de gabinete da Câmara Municipal de Manaus (CMM) destinada aos vereadores. Com a decisão, o vereador já economizou neste ano, R$ 100 mil.

Continua depois da Publicidade

A verba de gabinete é mais um dos privilégios destinados aos políticos. Na CMM, a verba é destinada à cobertura de despesas de custeio dos gabinetes dos parlamentares, não se constituindo em gastos dos vereadores e sim destinada a custear as despesas próprias do gabinete, as despesas dos gabinetes são correio, combustível, remuneração, material de escritório, entre outros.

Em 2021, no apagar das luzes, a Câmara Municipal aprovou o aumento no valor da verba de gabinete, que saiu de R$ 48 mil para R$ 60 mil. Além do valor da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), conhecido como Cotão, que saiu de R$ 18 mil para R$ 33 mil.

Dos 41 vereadores, Guedes é o único que não gasta 100% do valor da verba, assim o vereador na economizou um valor de R$ 100 mil.

Continua depois da Publicidade

“A minha meta é ser o vereador mais econômico da câmara municipal de Manaus ou o segundo mais econômico, se somar todas as verbas que o vereador tem à disposição, eu tenho sido o vereador mais econômico da Câmara Municipal, o valor que deixei de usar da verba de gabinete é dinheiro público. Continuarei sendo um vereador econômico para mostrar que é possível fazer política gastando de forma racional, priorizando a população e não gastos com políticos”, destacou.

* Com informações da assessoria de imprensa