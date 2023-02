Urgente: Eduardo Girão desiste de candidatura à Presidência do Senado e apoia Marinho

Redação AM POST*

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) desistiu de sua candidatura à presidência do Senado na tarde desta quarta-feira (1º) e declarou voto em apoio ao candidato do PL, Rogério Marinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem Girão, a disputa segue agora com Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco.

Ao discursar na tribuna da Casa, no tempo reservado aos parlamentares que disputam o cargo, ele afirmou não ter conseguido viabilizar sua candidatura e, por isso, vê Marinho com mais chance de garantir a alternância de poder no Senado na disputa contra o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém, que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo desta casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil, Rogério Marinho”, declarou o senador cearense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fiz a minha parte para viabilizar essa candidatura, mas reconheço que não foi possível, e se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder mesmo não defendendo tudo que eu penso e proponho, mas que possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus”, destacou.

AGORA: Candidato à presidência do Senado, Eduardo Girão (Podemos – CE) anuncia voto em… Rogério Marinho. pic.twitter.com/cMJghZA1Sh CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) February 1, 2023