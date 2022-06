‘Vamos mostrar nossa força’, diz Arthur ao ser ovacionado em festa popular

Redação AM POST

Com uma recepção calorosa e um discurso emocionante, o pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Vírgilio Neto, participou no sábado (4.6) da festa de 20 anos do projeto social “Amigos para Sempre”, que conta com 27 polos espalhados por toda capital e tem o apoio do vereador Rosilvado Cordovil, presidente do diretório municipal do partido.

Continua depois da Publicidade

“Nossa pré-campanha ganha a cada dia mais musculatura, mais carinho e mais reconhecimento. O calor que recebo das pessoas é algo que me motiva, que me empurra pra frente. Vamos mostrar toda nossa força”, disse Arthur no evento realizado para mais de mil pessoas no Clube da Petrobrás, na zona Sul da cidade.

Segundo Rosivaldo Cordovil, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, tem uma história com o projeto e com ações voltadas para a terceira idade. “Graças a ele os idosos têm um espaço de qualidade para se reunir e desenvolver suas atividades, porque ele concedeu não só a mim, mas a outros vereadores, emendas parlamentares que se reverteram em melhorias em vários espaços de esporte e lazer, dentre outras ações”, lembrou. O projeto “Amigos para Sempre” atende mais de três mil pessoas, sobretudo idosos.

Mais cedo, Arthur, que é coordenador do Núcleo de Educação Política e Renovação, do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), participou da Ação de Responsabilidade Social e Educação da Fametro – Unidade Leste, que envolveu professores e alunos da instituição, oferecendo à população desde serviços estéticos, gastronomia, serviços jurídicos, saúde bucal, enfermagem e exames, medicina veterinária, orientação profissional e empreendedorismo, ações lúdicas e pedagógicas para as crianças, avaliação nutricional e orientação para processos seletivos de vagas de emprego.

Continua depois da Publicidade

“É maravilhoso ver os jovens estudantes empenhados em trazer mais qualidade de vida para a população e, aqui, eles também podem descobrir e fortalecer o conceito do que é política de fato, de como as pessoas podem atuar para melhorar a vida de todos, trabalhando para o bem comum”, destacou Arthur, que na noite de sexta-feira (3), também palestrou sobre direitos humanos no mundo e a participação da ONU como fomentadora dessas ações.

“Como coordenador do CPJUR, eu só tenho a agradecer à Fametro por estar disposta a fazer universidade de verdade, promovendo debates e fortalecendo o senso crítico dos cidadãos”, completou.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa