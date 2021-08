Vanessa Grazziotin afirma que Lula virá a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) afirmou em entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá vir ao Amazonas após cumprir a agenda no Nordeste brasileiro.

“Depois do Nordeste, Lula virá para o Norte. Até o fim do mês irei me encontrar com ele para um evento e saberei da data concreta”, disse Vanessa Grazziotin, em fala concedida ao site O PODER.

Esta seria a primeira vez do ex-presidente ao Amazonas, desde que cumpriu o mandato na Presidência da República (2003 a 2010) e após sua prisão em decorrência da Lava Jato.

A visita do petista a capital amazonense será para definir um candidato do partido ao governo do Amazonas para as eleições 2022, segundo aliados do petista nos bastidores da política.

Grazziotin destacou que pretende disputar o cargo de deputada federal pelo PCdoB no próximo pleito. “Em decorrência do que está acontecendo no nosso país nos últimos tempos estou me dispondo a vir para deputada federal”, concluiu.