“Veio para nossa terra, ganhou dinheiro e depois cuspiu no prato que comeu”, diz deputado sobre Durango Duarte

Redação AM POST

O publicitário Durango Duarte, natural do Rio Grande do Sul, continua sendo criticado por parlamentares do Amazonas após fazer conjecturas sobre a autonomia dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e debochar do ‘Título de Cidadão do Amazonas’ que recebeu do em 2017.

Segundo o deputado estadual Sinésio Campos (PT), mesmo sendo bem recebido e acolhido no Amazonas, o empresário gaúcho, desdenha do povo local.

“Veio pra essa terra, ganhou dinheiro na prefeitura de Manaus, no governo do Amazonas e em outros órgãos públicos e depois fica cuspindo no prato que comeu”, disse Sinésio em entrevista a um portal local.

O petista também disse que irá propor uma cotinha entre os deputados para comprar uma passagem para Durango voltar para sua terra natal.

Cassação do título

Entra em pauta nesta terça-feira (25) na Aleam, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Fausto Júnior (MDB) que revoga o “Título de Cidadão do Amazonas” ao empresário. A exclusão do título será votada em regime de urgência.

Parlamentar também protocolou um requerimento para formalizar uma “Moção de Repúdio” na Aleam contra o publicitário, tornando-o “persona non grata” no Estado. Expressão do latim que significa que ele não é mais “bem-vindo” no Amazonas.

No entanto o empresário se adiantou após repercussão negativa e enviou à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um termo de devolução do ‘Título de Cidadão do Amazonas’. Em uma carta de quatro laudas, Durango aponta que pretende evitar a votação do Projeto de Lei proposto pelo deputado e alega estar sendo vítima de censura e cerceamento do seu direito constitucional de livre expressão.