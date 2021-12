Veja como votaram os deputados do Amazonas na retomada do fundão eleitoral de quase R$ 6 bilhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira (17) um veto presidencial e, com isso, ampliou o valor do Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões. Em agosto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia vetado essa ampliação quando sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. O trecho, antes vetado e agora derrubado, agora segue para promulgação.

Continua depois da Publicidade

A maioria dos deputados da bancada Federal do Amazonas votou a favor da derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que significa que o parlamentar aprova o aumento do valor do Fundão Eleitoral para R$ 5,7 bilhões.

Com a decisão dos deputados e senadores, o trecho da LDO será promulgado e entrará em vigor. A aprovação do novo valor do fundo eleitoral foi respaldada por parlamentares da base e da oposição.

Na Câmara, foram 317 votos a favor da derrubada do veto e 146 contra. No Senado, foram 53 votos pela derrubada e 21 pela manutenção do veto.

Continua depois da Publicidade

Até o fechamento desta matéria, o Senado não havia informado a lista de votantes na derrubada do veto.

Veja abaixo como a bancada do Amazonas votou:

Átila Lins (PP-AM) – A favor da derrubada do veto

Bosco Saraiva (Solidariedade-AM) – A favor

Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) – Contra

José Ricardo (PT-AM) – A favor

Marcelo Ramos (PL-AM) – Art. 51

Sidney Leite (PSD-AM) – A favor

Silas Câmara (Republican-AM) – A favor Continua depois da Publicidade

*Com informações do UOL