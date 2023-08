Veja como votou a bancada do Amazonas na aprovação do novo marco fiscal

A maioria dos deputados federais do Amazonas ajudaram a aprovar na noite desta terça-feira (22), na Câmara dos Deputados o novo marco fiscal, que substituirá o teto de gastos como regra de contenção de despesas do governo federal. A matéria vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Aprovado no fim de maio em primeira votação na Câmara, o novo arcabouço fiscal teve de ser votado novamente pelos deputados porque os senadores introduziram várias mudanças no texto no fim de junho. A princípio, a segunda votação na Câmara estava prevista para a primeira semana de julho, mas foi adiada por causa da aprovação da primeira fase da reforma tributária na Casa e do projeto que muda o sistema de votação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

A votação deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiada por causa de declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a concentração de poderes na Câmara dos Deputados. A reunião de líderes, em que os acordos foram fechados, só ocorreu na noite desta segunda-feira (21).

Assim que for sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo marco fiscal extinguirá o teto federal de gastos que vigorava desde 2016. O fim do teto estava previsto pela Emenda Constitucional da Transição, aprovada no fim do ano passado, mas dependia da aprovação do arcabouço fiscal para entrar em vigor.

Veja como votou a bancada do Amazonas:

Adail Filho (Republican-AM) -votouSim

Amom Mandel (Cidadania-AM) -votouSim

Átila Lins (PSD-AM) – não votou

Fausto Jr (UB-AM) – não votou

Cap. Alberto Neto (PL-AM) -votouSim

Fausto Santos Jr. (União-AM)

Saullo Vianna (União-AM) -votouSim

Sidney Leite (PSD-AM) -votouSim

Silas Câmara (Republican-AM) -votouSim

