Veja como votou a bancada do Amazonas no PL do Marco Temporal

A bancada do Amazonas ficou divida na votação que aprovou na noite desta terça-feira (30), na Câmara dos Deputados, o texto-base do PL 490, marco temporal das terras indígenas, projeto que define a demarcação apenas de terras que já eram ocupadas por povos indígenas até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Foram 283 votos a favor e 155 votos contra.

Os deputados federais Amom Mandel, Sidney Leite e Atila Lins votaram contra proposta, enquanto que Capitão Alberto Neto, Fausto Santos Jr, Silas Câmara e Adail Filho foram a favor. Saullo Vianna esteve ausente na votação.

A aprovação é uma vitória da bancada ruralista sobre a agenda ambiental defendida pelo governo Lula (PT). Eleito com a promessa de fazer demarcações, o petista criou o Ministério dos Povos Indígenas. As ações do governo, no entanto, não se refletiram no Congresso — com a falta de articulação política, os governistas não conseguiram impedir a derrota na votação.

Veja como votaram os deputados do AM:

Amom Mandel (Cidadania) – Não

Atila Lins (PSD) – Não

Sidney Leite (PSD) – Não

Capitao Alberto Neto (PL) – Sim

Fausto Santos Jr. (UNIÃO) – Sim

Silas Câmara (Republicanos) – Sim

Adail Filho (Republicanos) – Sim

Saullo Vianna (UNIÃO) – Ausente

Redação AM POST*