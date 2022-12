Veja os deputados do PL, aliados de Bolsonaro, que votaram a favor de manobra para botar Mercadante no comando do BNDES

Redação AM POST*

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (13) por 314 votos a favor e 66 contra, uma manobra que consiste em mudança na chamada Lei das Estatais para permitir que Aloizio Mercadante assuma a chefia do BNDES no futuro governo Lula (PT). A medida recebeu apoio de deputados do PL, partido do presidente da República Jair Bolsonaro.

Continua depois da Publicidade

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente e rival político do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e as deputadas Carla Zambelli (PL-SP), Flávia Arruda (PL-DF) e Tereza Cristina (PP-MS) – as duas últimas ex-ministras de Bolsonaro – foram alguns dos nomes que votaram a favor.

O texto votado no Plenário, com a inclusão do trecho sobre a quarentena, foi apresentado pela relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho (PP-PI), a partir da incorporação de uma emenda apresentada pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

A alteração visa reduzir a quarentena estipulada para que pessoas que trabalharam para um candidato na campanha eleitoral possam assumir cargos nas empresas públicas. Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante foi responsável por elaborar o plano de governo petista. Já na transição, o ex-ministro coordenou os mais de 30 grupos técnicos de trabalho.

Continua depois da Publicidade

Veja como votaram os deputados do PL:

André Ferreira PE – Sim

Bibo Nunes RS – Sim

Bosco Costa SE – Sim

Capitão Alberto Neto AM – Não

Capitão Augusto SP – Não

Carla Zambelli SP – Sim

Carlos Jordy RJ – Não

Caroline de Toni SC – Sim

Chris Tonietto RJ – Não

Coronel Armando SC – Sim

Coronel Chrisóstomo RO – Sim

Coronel Tadeu SP – Sim

Daniel Freitas SC – Não

Delegado Éder Mauro PA – Sim

Domingos Sávio MG – Não

Dr. Jaziel CE – Não

Edio Lopes RR – Sim

Eduardo Bolsonaro SP – Sim

Eli Borges TO – Sim

Emidinho Madeira MG – Sim

Flávia Arruda DF – Sim

Gelson Azevedo RJ – Sim

General Girão RN – Não

Giovani Cherini RS – Não

Gurgel RJ – Sim

Helio Lopes RJ – Não

Jefferson Campos SP – Sim

João Maia RN – Sim

Joaquim Passarinho PA – Não

José Medeiros MT – Não

Junio Amaral MG – Não

Lincoln Portela MG – Não

Luiz Carlos Motta SP – Sim

Luiz Lima RJ – Não

Magda Mofatto GO – Sim

Marcelo Álvaro Antônio MG – Não

Marcio Alvino SP – Sim

Márcio Labre RJ – Sim

Miguel Lombardi SP – Sim

Nelson Barbudo MT – Sim

Onyx Lorenzoni RS – Não

Pastor Eurico PE – Sim

Paulo Eduardo Martins PR – Sim

Paulo Freire Costa SP – Não

Policial Katia Sastre SP – Sim

Pr. Marco Feliciano SP – Sim

Rosana Valle SP – Não

Sanderson RS – Não

Silvia Cristina RO – Sim

Sóstenes Cavalcante RJ – Não

Tiririca SP – Sim

Vermelho PR – Não

Wellington Roberto PB – Sim

Justificativa

Após diversas publicações questionarem o fato de parlamentares como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) terem votado a favor do texto apresentado pela relatora, deputados da sigla do presidente Jair Bolsonaro falaram sobre o caso. Em uma postagem no Twitter, Eduardo esclareceu que votou contra o “privilégio pessoal a Mercadante”.

Continua depois da Publicidade

“Votei contra o privilégio pessoal a Mercadante para se apossar do BNDES. Votei a favor de passar a atual quarentena de 3 anos para a proibição de assumir uma estatal (texto base). O destaque do PSB previa quarentena de 30 dias. Votei contra”, escreveu o parlamentar.

O voto contrário citado por Eduardo ocorreu no âmbito de um destaque apresentado pelo Novo para que o trecho que inseria a redução da quarentena para assumir as estatais fosse votado de forma separada do restante da proposta. Apesar de o deputado ter optado pela votação separada, o projeto foi mantido por 223 votos favoráveis a 123 e seguirá para o Senado.

Continua depois da Publicidade

Quem também se posicionou sobre a votação da medida foi o deputado Pastor Marco Feliciano (PL-SP), que disse que optou por adotar um voto a favor do projeto de lei “pois era preciso”, mas destacou que foi contrário à medida que pode beneficiar Aloizio Mercadante. A orientação do PL foi de votar a favor do texto substitutivo, como fizeram Eduardo e Feliciano.

“Votei sim ao mérito do PL das estatais, pois era preciso. Mas votei não ao “jabuti” que liberou Mercadante! Não tivemos votos suficientes e perdemos. É muito difícil explicar questões técnicas de processo legislativo para o eleitor. E por consequência é muito fácil distorcer a verdade”, relatou.