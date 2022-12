Veja porque Lula e Dilma tem fama de ladrões

O Partido dos Trabalhadores (PT) já foi classificado pela revista IstoÉ, em 2017, como “um sindicato do crime” e os líderes da sigla Lula e Dilma Rousseff como “chefes da quadrilha”, em referência às lideranças petistas que estavam na lista de propina da Odebrecht. Confira nesta reportagem os principais escândalos de corrupção da era corrupta dos governos petistas que, para o bem do Brasil, acabou em 2016.

Uma pesquisa divulgada em dezembro de 2021 pelo instituto Data Veritas revelou que 86% dos brasileiros acreditam que o governo Lula foi corrupto.

Envio de dinheiro ilegal para paraísos fiscais e CPI do Banestado

Os primeiros sinais de corrupção generalizada no governo Lula apareceram logo nos primeiros seis meses de gestão. Em junho de 2003, foi instalada a CPI do Banestado na Câmara para investigar o envio ilegal de dinheiro para paraísos fiscais. Na época, o deputado petista José Mentor foi acusado de sabotar a CPI para proteger membros do governo do PT.

Desvio de Dinheiro dos Transportes envolvendo o ministro petista Anderson Adauto

Também em junho de 2003 veio à tona o esquema de corrupção no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) com desvio de R$ 32,3 milhões de recursos destinados à construção de estradas. O alvo das denúncias foi o ministro dos Transportes, Anderson Adauto. Um relatório divulgado pela Controladoria-Geral da União listou 66 irregularidades em 17 contratos do ministério que envolviam R$ 5,1 bilhões.

Pedido de propina de Waldomiro Diniz

O primeiro grande escândalo de corrupção no governo Lula veio a público pouco mais de 1 ano após a posse do petista. Em 2004, Waldomiro Diniz, então assessor da Casa Civil da Presidência da República, foi filmado por Carlinhos Cachoeira cobrando propina para campanhas eleitorais do PT. Diniz foi condenado pela Justiça estadual do Rio de Janeiro a 12 anos de prisão e multa por corrupção passiva e ativa.

Roubalheira nos Correios explode na imprensa

Em 2005, Maurício Marinho foi filmado negociando propina com um suposto empresário. O episódio trouxe à luz um esquema que rifava o comando das estatais brasileiras ao interesse de políticos e partidos da base do governo Lula no Congresso. Vítima de saques durante anos, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos amargou prejuízos e só voltou a dar lucro após a retirada do PT do poder.

Malas de dinheiro do escândalo do Mensalão

Ainda em 2005 foi denunciado por Roberto Jefferson um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o Mensalão. O esquema consistia na compra de parlamentares com dinheiro desviado de estatais e órgãos públicos. Dessa forma, o Governo Lula aprovava projetos que viabilizavam mais desvios de recursos para bolsos e caixas de campanha, favorecendo a perpetuação do PT no poder. O escândalo resultou na Ação Penal 470, julgada no STF, que levou à prisão de grandes figuras do PT na época. José Dirceu, então chefe da Casa Civil de Lula, foi preso e condenado por ser apontado como chefe do esquema criminoso.

Dossiês forjados dos “Aloprados” do PT contra adversários políticos

Em 2006, dois petistas foram presos pela Polícia Federal ao tentar negociar dossiês forjados contra José Serra e Geraldo Alckmin. O dossiê ligava os tucanos à máfia das Sanguessugas, que desviou dinheiro da Saúde durante os governos de FHC. Usada para destruir reputações, a fábrica de dossiês falsos do PT era famosa em Brasília e pode ser reconhecida como a “mãe” de todas as fake news. Um dos ‘aloprados’, termo usado por Lula, era Hamilton Lacerda (foto), ex-assessor de Aloizio Mercadante, candidato do PT que seria diretamente beneficiado com o esquema.

Queda de Palocci

Em março de 2006, foi a vez do superministro de Lula, Antônio Palocci, estampar as manchetes com escândalo de corrupção. Segundo a imprensa, Palocci teria chefiado um esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão preto . Palocci teria cobrado “mesadas” de até R$ 50 mil mensais de empresas que prestavam serviços à prefeitura destinados aos cofres do PT para financiar campanhas eleitorais e fraudar a democracia.

Petrolão e o desvio de bilhões de reais que quase quebrou a Petrobrás

Nenhum dos esquemas de corrupção anteriores se comparou ao Petrolão. De acordo com investigações e delações premiadas, estavam envolvidos em corrupção membros administrativos da empresa estatal Petrobras, políticos dos maiores partidos do Brasil, incluindo presidentes da República, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e governadores de estados, além de empresários de grandes empresas brasileiras.

Contratos da Petrobras eram superfaturados e empresas devolviam o produto do roubo em forma de propina, de presentes a políticos e de doação forjadas para campanhas eleitorais do PT. Das investigações resultou a prisão de diversos membros do PT, dentre eles o ex-presidente Lula, condenado por supostamente ter recebido pagamento de propina em forma de um Sítio em Atibaia e um Apartamento no Guarujá.

Lista de propinas da Odebrecht

As investigações da Lava Jato levaram à tona uma “criativa” lista de apelidos utilizada para identificar políticos que recebiam propinas da Odebrecht, uma das empresas que mais faturou nos governos de Lula e Dilma. Segundo um dos operadores da lista, os apelidos eram utilizados para que os funcionários da empresto não soubessem quem eram os beneficiários finais das propinas pagas. Viagra, Barbie, Fodinha, Maçaranduba, Garanhão e Kibe são alguns dos apelidos encontrados nas planilhas da Odebrecht. A lista completa pode ser conferida no G1.

Prisão do senador petista Delcídio do Amaral e a revelação dos planos contra a Lava-Jato

Em 2000, foi preso o senador petista Delcídio Amaral, ex-líder do Governo e homem forte de Dilma no Senado. O político foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator do Petróleo, Nestor Cerveró. A delação de Delcídio jogou ainda mais lama em cima de Dilma e Lula no escândalo da Petrobras e revelou que ambos atuaram para melar a Lava-Jato. Em maio de 2016, teve o mandato de Senador cassado por 74 votos a favor, uma abstenção, nenhum voto contrário, tornando-o inelegível por 11 anos. Em 12 de julho de 2018, foi absolvido, pela Justiça Federal, e registrou sua candidatura a uma vaga no Senado Federal pelo Mato Grosso do Sul em 17 de setembro de 2018. No entanto, em 7 de outubro, não obteve os votos necessários para se eleger.

Pedaladas fiscais e os crimes de responsabilidade que derrubaram Dilma

Em 2005, um parecer unânime do Tribunal de Contas da União considerou ilegais as manobras contábeis praticadas pela presidente Dilma Rousseff. As “pedaladas” embasaram o pedido de impeachment que terminou com a retirada do PT à força do poder. A prática criminosa das pedaladas é, segundo matéria do Estadão, a prática de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para bancos e autarquias, a fim de melhorar artificialmente as contas federais, numa espécie de empréstimo vedado por lei. Enfraquecida pela péssima gestão e pelo histórico de corrupção do PT, Dilma foi cassada em 2016.

*Com informações do Portal Novo Norte