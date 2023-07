Veja quem são os deputados mais faltosos no primeiro semestre de 2023 na ALEAM

As deputadas estaduais Joana Darc (União Brasil) e Mayara Pinheiro (Republicanos) lideram o ranking dos mais faltosos em sessões da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) no primeiro semestre de 2023, conforme levantamento feito pela reportagem do Portal AM POST no site da transparência da Casa.

A filha do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro e irmã do deputado federal Adail Filho (Republicanos), exerce, atualmente, o seu segundo mandato como deputada estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joana Darc também foi reeleita em 2022 com a maior votação conferida a uma mulher na história política do Estado, com 87.182 votos. Ele ficou em segundo lugar geral, atrás apenas de Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Assembleia.

Os 24 deputados estaduais do Amazonas assumiram seus postos dia 02 de fevereiro deste ano e entraram em recesso parlamentar nessa quarta-feira (12). Nesse período foram realizadas 65 sessões e 15 ordens do dia, que é o momento de votação de projetos.

Cinco deputados lideram o ranking de mais faltosos na categoria sessões nesse início da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mayara Pinheiro participou de 44 sessões, Joana Darc registrou presença em 47 sessões, Sinésio Campos esteve em 49 sessões; Adjunto Afonso em 50 sessões empatado com Delegado Péricles que também esteve em 50 sessões.

Veja o ranking completo:

Dra. Mayara Pinheiro (PRB) – participou de 44 sessões

Joana Darc (UNIÃO) – 47 sessões

Sinésio Campos (PT) 49 sessões

Adjuto Afonso (UNIÃO) = 50 sessões

Delegado Péricles (PL) = 50 sessões

Wanderley Monteiro (AVANTE) = 50 sessões

Abdala Fraxe (AVANTE ) = 51 sessões

Cristiano D’Angelo (MDB) = 51 sessões

Daniel Almeida (AVANTE) = 51 sessões

Roberto Cidade (UNIÃO) = 51 sessões

Dr. George Lins (UNIÃO) = 52 sessões

Thiago Abrahim (UNIÃO) = 52 sessões

Débora Menezes (PL) = 53 sessões

João Luiz (PRB) = 53 sessões

Mário César Filho (UNIÃO) = 53 sessões

Carlinhos Bessa (PV) = 54 sessões

Felipe Souza (PATRIOTA) = 54 sessões

Wilker Barreto (CIDADANIA) = 54 sessões

Dr. Gomes (PSC) – 55 sessões

Rozenha (PMB) – 59 sessões

Alessandra Campêllo / PSC = 60 sessões

Cabo Maciel (PL) = 61 sessões

Comandante Dan (PSC) = 62 sessões

Mayra Dias (AVANTE )= 63 sessões CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ordens do dia

No primeiro semestre deste ano foram realizadas 15 ordens do dia na Aleam. Os mais ausente nesse quesito foram: Mayara Pinheiro que participou apenas de 7 ordens do dia; Abdala Fraxe, Joana Darc e Thiago Abrahim estiveram 10; Cabo Maciel, George Lins e Wanderley Monteiro estiveram em 11.

Veja o ranking completo:

Dra. Mayara Pinheiro (PRB) – participou de 7 ordens do dia

Abdala Fraxe (AVANTE) = 10

Joana Darc (UNIÃO) = 10

Thiago Abrahim (UNIÃO) = 10

Cabo Maciel (PL) = 11

Dr. George Lins (UNIÃO) = 11

Wanderley Monteiro (AVANTE) = 11

Alessandra Campêlo (PSC) = 12

Cristiano D’Angelo (MDB) = 12

Daniel Almeida (AVANTE) = 12

Débora Menezes (PL) = 12

Delegado Péricles (PL) = 12

Felipe Souza (PATRIOTA) = 12

João Luiz (PRB) = 12

Mário César Filho (UNIÃO) = 12

Sinésio Campos (PT) = 12

Adjuto Afonso (UNIÃO) = 13

Dr. Gomes (PSC) = 13

Rozenha (PMB) = 13

Wilker Barreto (CIDADANIA) = 13

Mayra Dias (AVANTE) = 14

Carlinhos Bessa (PV) = 15

Comandante Dan (PSC) = 15

Roberto Cidade (UNIÃO) = 15 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista completa de presença dos deputados:

lista de presença na ALEAM primeiro semestre de 2023

Redação AM POST