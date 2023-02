Veja quem são os parlamentares da bancada do AM que não assinaram a CPMI de 8 de janeiro

Redação AM POST*

Da bancada do Amazonas os deputados federais Capitão Alberto Neto e Fausto Jr e o senador Plínio Valério são os únicos que estão entre os 173 parlamentares que apoiam a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que visa investigar a invasão ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Essa já pode ser considerada a primeira grande derrota do governo Lula (PT), que atuou fortemente nos bastidores contra a instauração da Comissão.

Até o momento, 173 deputados e 32 senadores apoiaram a abertura do processo. São necessárias assinaturas de 171 deputados e 27 senadores para abrir uma CPMI.

A grande maioria da bancada do Amazonas não assinou a CPMI entre os deputados federais estão: Amon Mandel (Cidadania), Adail Filho (Republicanos), Saullo Viana (União Brasil) Átila Lins (PSD), Silas Câmara (Republicanos), Sidney Leite (PSD). Na ala dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) que são assumidamente a favor do governo Lula.

Sem apoio da base do governo a oposição pode ter caminho livre para conduzir os trabalhos que focam a suposta omissão do governo federal, que teria ignorado alertas feitos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre a gravidade dos atos planejados.

A relatoria da comissão mista é pleiteada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), que promete quebrar o sigilo dos documentos e vídeos que comprovariam a alegada ilegalidade praticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

“O presidente Lula quer esconder. Vocês vão ter acesso às informações da crueldade que esse presidente fez contra todos nós brasileiros e contra a nossa democracia”, afirmou o senador Do Val.

Autor do requerimento, o deputado André Fernandes (PL-CE) frisou, pelas redes sociais, que não há “absolutamente nenhuma assinatura dos deputados do PT, PSOL, PCdoB e cia”. “Por que o Lula tem tanto medo de uma investigação? O que ele está escondendo? Por que sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto no dia das invasões?”, questionou.