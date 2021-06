Veja vídeo: Advogado da família Bolsonaro se tranca no banheiro feminino do Senado e é retirado por segurança

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef, causou tumulto no Senado Federal na noite desta sexta-feira (25) enquanto acontecia a CPI da Covid, com depoimento dos irmãos Miranda, que denunciam um esquema de corrupção na compra bilionária da vacina indiana Covaxin.

Ele esquivou-se de maneira curiosa dos repórteres que o abordaram perguntando o que estava fazendo ali. Enquanto falava no telefone, Wassef entrou no banheiro feminino e se trancou.

A Polícia Legislativa foi chamada e, educadamente, ordenou que Wassef saísse. O advogado, que estava sem máscara de proteção contra o coronavírus – item obrigatório nas dependências do Senado – desligou o telefone e saiu do banheiro para dar uma entrevista à imprensa.

🇧🇷 O momento em que Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, deixa banheiro feminino do Senado Federal. Wassef conversou com jornalistas e criticou a condução da CPI da Pandemia. pic.twitter.com/Kf0U9Hy1h2 — Eixo Político (@eixopolitico) June 26, 2021

“Eu tenho as minhas prerrogativas. A CPI está sendo usada com desvio nítido de finalidade e função”, disse. “Senhor Renan Calheiros, o senhor poderia pedir ajuda à organização criminosa que está infiltrada dentro do Coaf, e que agiu desta mesma forma quebrando meu sigilo bancário e fiscal, e vazando criminosamente à imprensa.”

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que Wassef estava no corredor e pretendia entrar mesmo sem máscara, razão pela qual o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), chamou a Polícia Legislativa para retirá-lo do recinto.

Enquanto Randolfe Rodrigues dizia que a presença de Wassef no local causava estranhamento, senadores governistas afirmavam que qualquer pessoa podia assistir a uma sessão do Senado. Ainda assim, Randolfe disse que iria investigar quem autorizou a entrada do advogado, uma vez que o acesso à sala da CPI é restrito.