Veja vídeo: André Mendonça canta emocionado louvor evangélico com Bolsonaro durante culto

Redação AM POST

O novo ministro do STF, André Mendonça, participou de um culto da igreja evangélica Assembleia de Deus, realizado no Santuário Nacional, em Brasília, e junto do presidente Jair Bolsonaro cantou louvores.

O evento aconteceu na última quinta-feira (16), poucas horas depois de André Mendonça assumir formalmente a uma vaga na Corte. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado, Mendonça ocupará a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio, empossado em 1990 e aposentado compulsoriamente em julho deste ano ao completar 75 anos de idade. Com a posse, a Corte volta a ter a composição completa, com 11 ministros.

Além de Bolsonaro e da primeira-dama, Michele, também participaram do culto o ministro do STF, Ricardo Lawandowski, e o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins. Entre outros nomes do primeiro escalão do governo.

