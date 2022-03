Veja vídeo: Bolsonaro fala sobre redução do IPI e garante que Zona Franca de Manaus não será prejudicada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (28) presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre sobre a redução do IPI em 25% decretada na última sexta-feira e gerou polemica com os políticos amazonenses por ser potencial golpe a Zona Franca de Manaus. O mandatário concedeu entrevista ao programa “Pingo Nos IS”.

Ao anunciar a medida, na sexta-feira, Guedes queixou-se dos benefícios fiscais concedidos à Zona Franca. Segundo ele, não fossem as isenções concedidas às empresas ali instaladas, o corte no IPI poderia ter sido de até 50%.

“No nosso entendimento a Zona Franca de Manaus não será prejudicada”, disse Bolsonaro que também criticou alguns políticos da bancada federal do Amazonas, coordenada pelo senador Omar Aziz. “É o tempo todo na base da pancada, da ignorância, da violência e da falta de educação. São esses representantes que dizem que estão levando progresso ao estado do amazonas?”, questionou.

Bolsonaro disse ver interesses eleitorais nas críticas, citando os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB).

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu nesta segunda-feira, 28/2, com lideranças políticas e empresariais do Estado, para que, juntos, enviem uma Carta Aberta ao governo federal solicitando que os incentivos a ZFM sejam mantidos, garantindo assim a competitividade do modelo econômico instalado no Amazonas. O gestor municipal revelou que uma comitiva formada por senadores e deputados federais já pré-agendaram uma reunião com o ministro Paulo Guedes e que faz questão de participar do encontro.

Bolsonaro falou sobre a reunião e disse que ele mesmo vai tratar do assunto com os políticos amazonenses. “Falei pro Paulo Guedes: ‘pede a audiência pra mim, quero falar com eles’. Eu não vou fugir de conversar com eles”, contou.

“A Zona Franca de Manaus era uma vergonha antes do meu governo assumir. Pergunta ao pessoal da Zona Franca como os assuntos são tratados lá hoje”, completou.