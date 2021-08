Veja vídeo: Chico Preto desafia Omar Aziz a fazer teste de popularidade no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O ex-vereador Chico Preto, pré-candidato ao Senado nas eleições de 2022, desafiou nas redes sociais o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), que deve tentar reeleição próximo pleito, a fazer um teste de popularidade no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, localizado às margens do rio Negro, no Centro da cidade de Manaus.

“Será que o Omar Aziz pode fazer um teste de popularidade aqui e andar de boa pelo mercado?”, questionou o ex-vereador de Manaus.

Vale lembrar que Omar Aziz bloqueou Chico Preto nas redes sociais por ser crítico ferrenho do senador e pregar que o eleitorado amazonense tem que fazer uma renovação na política local nas eleições do ano que vem.

De acordo com Chico, há políticos ficha-limpa no Amazonas e o estado não precisa olhar para trás e apostar nos mesmos nomes de sempre, como os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB).

Aziz está em ritmo de pré-campanha e faz ações mais voltadas ao interior do Estado já que na capital está com a imagem desgastada uma vez que teve seu nome citado em investigações da Justiça Federal.

Ele usa redes sociais como o Facebook, por exemplo, com comentários bloqueados devido enxurrada de críticas que recebe diariamente de amazonenses que questionam o senador por ter sido alvo juntamente com seus irmãos e esposa de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.