Veja vídeo: Ciro Gomes diz que China tem mísseis na Venezuela apontados para Manaus

O pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) participou, na última quinta-feira (21), de um encontro com empresários e fez sérias acusações sobre atividades militares da China na Venezuela.

“Estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira com mira em Manaus, porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira”, disse Ciro.

Para Gomes, o presidente ganhou as eleições na Amazônia porque “destruiu todas as estruturas de comando e controle da área” como a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Polícia Federal.

“A China está muito infeliz com a política externa brasileira, com as coisas que o Bolsonaro andou fazendo”, informou.

Vale lembrar que a China tem uma relação estremecida com o Brasil devido as acusações de Bolsonaro contra o país asiático em relação ao coronavírus.

Durante o pico pandemia, o presidente chegou a dizer que o vírus havia sido fabricado pelos chineses, para que o governo pudesse comercializar sua vacina em massa.

