Veja vídeo: Crianças estão detidas com manifestantes em campo de concentração em Brasília

Entre as cerca de 1,5 mil pessoas — mulheres, homens e idosos — detidos em Brasília, no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal (PF), que mais parece um campo de concentração, crianças também estariam reclusas no local junto com os pais. A informação foi publicada pelo deputado federal eleito Gustavo Gayer, na noite desta segunda-feira, 9. Segundo ele, a imagem chocou advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, além da falta de estrutura básica para a permanência das pessoas no ginásio da PF, algumas passaram mal e precisaram de auxílio médico.

Durante a tarde de ontem (9), o Conselho Tutelar foi ao local para verificar as condições dos menores de idade que foram levados ao ginásio. Os manifestantes foram levadas para o local após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o fim dos acampamentos em frente a áreas militares em todo o Brasil.

Sobre as condições do local, a Polícia Federal confirmou que houve casos de mal-estar, mas disse que todos foram prontamente atendidos, sem maior gravidade. Tendas de saúde também foram montadas no local pelo Corpo de Bombeiros.

