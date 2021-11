Veja vídeo: Deputada Bia Kicis rebate declaração de Toffoli: ‘O STF não é poder moderador’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A deputada Bia Kicis uma declaração do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nessa terça-feira (16) disse existir no Brasil um regime “semipresidencialista” em vigor, sendo o Supremo um “poder moderador”.

“Nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF”, disse, durante o 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. A declaração do magistrado repercutiu negativamente nas redes sociais, visto que o regime oficial do Brasil é o presidencialismo. Contudo, antes mesmo da declaração de Toffoli, quem também saiu em defesa desse modelo político de governo foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

“A Constituição não prevê o semipresidencialismo e nem alçou o STF à posição de Poder moderador”, rebateu a deputada durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. “Estamos aqui no Parlamento, e o ministro disse que o Brasil é um sistema semipresidencialista, e que o Supremo Tribunal Federal é o poder moderador”, completou.

“Eu não poderia deixar passar em branco, sem dizer que esse pronunciamento [de Toffoli] vai de encontro ao que está na nossa Constituição Federal”, destacou a parlamentar. “Nós temos um presidente eleito pelo sistema presidencialista, e nós sabemos também que não existe a previsão constitucional de um poder moderador”, disse.

“Não posso concordar com essa firmação do ministro, como se o STF estivesse constitucionalmente alçado a uma posição de moderar o poder Legislativo. Nós como parlamentares precisamos reafirmar as nossas posições constitucionais”, afirmou Bia Kicis, em forte tom de crítica ao ministro do STF.

Meu pronunciamento na CCJ. A Constituição não prevê o semi presidencialismo e nem alçou o STF à posição de Poder moderador. pic.twitter.com/0qbey2pz9g — Bia Kicis (@Biakicis) November 16, 2021

*Com informações da Tribuna de Brasília