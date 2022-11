Veja vídeo: Deputado petista propõe bustos do ministro Alexandre de Moraes em praças do país

Redação AM POST*

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) usou o púlpito do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na sessão da última terça-feira (8/11) para tecer elogios à atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Segundo o parlamentar, um busto do ministro deveria ser construído em cada praça pública do país.

Continua depois da Publicidade

“Quero elogiar a coragem determinante para que a República continuasse de pé, a coragem do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem sido um verdadeiro guardião da democracia brasileira, enquadrando todos os malfeitores contra a democracia, determinando a investigação e depois que a Justiça irá punir a todos. Alexandre de Moraes merece um busto em cada praça, em cada recanto desse país, em função da coragem cívica que ele está tendo”, disse o petista na sessão ordinária da Casa.

Segundo Vigilante, Moraes é um “homem de coragem”, cuja atuação “foi determinante para que a República continuasse de pé”. “O presidente do TSE tem sido um verdadeiro guardião da democracia”, afirmou o deputado do PT.

A fala do parlamentar ocorreu depois do pronunciamento da deputada Júlia Lucy (União Brasil), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro. Júlia usou a tribuna da Casa para pedir mais lisura no processo eleitoral do país.

Continua depois da Publicidade

“Lamento muito que haja pessoas que estejam batendo palmas nesse momento”, declarou Júlia. “Pois, se há dúvidas sobre o processo eleitoral, não é mandando calar a boca que as dúvidas vão desaparecer, é respondendo-as.”

A fala da deputada refere-se à censura promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral a perfis de redes sociais que levantam dúvidas sobre as eleições, como a de Marcos Cintra, economista e ex-secretário do governo federal.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Revista Oeste