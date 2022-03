Veja vídeo: Filho de Wallace Souza revela carta do pai e manda recado para perseguidor: ‘estou aqui para a guerra’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O apresentador do programa ‘Canal Livre’, Willace Souza, revelou uma carta escrita pelo seu pai, o ex-deputado estadual Wallace Souza, feita enquanto ele estava no leito do hospital Beneficente Portuguesa, em São Paulo.

A família foi vítima de “trama política diabólica” orquestrada por “poderosos” do Amazonas, entre os principais nomes apontado pelos parentes está o do senador Eduardo Braga (MDB). A história do ex-deputado, que morreu em 2010 após sofrer uma parada cardíaca, foi contada em documentário da Netflix.

“O meu pai foi muito perseguido por uma pessoa, nesse Estado, por um covarde. Quem fez isso com ele, Wallace Souza, é um covarde, que não dá as caras, age nas sombras, age no escuro. Não tem coragem de bater na cara, de dar de frente. Usa de artimanhas para perseguir, para fazer maldade com as pessoas”, desabafou o jovem sem citar o nome de Braga durante o programa desta quarta-feira, 23, após ler uma carta deixada pelo pai.

“Eu quero dizer que serei, sim, uma pedra no sapato. A verdade vai ser dita, doa a quem doer. Eu não estou aqui para ser só mais um, se fosse para me acovardar, eu estava em casa num ar-condicionado, mas eu estou aqui para a guerra”, continuou.

Wallace Souza diz na carta que “engana-se quem pensa que é forte, que é o dono do mundo e será julgado igual a todos, sem trono e sem coroa”.

“Não se abafa uma história, ainda mais quando construída com verdades e coragem, mesmo que o poder seja maior, monetariamente, indecente, injusto, maior é Deus que não permitirá dormir. O sonho não acabou, não vai acabar assim, o que vem da força do povo jamais vira cinzas”, escreveu o ex-deputado estadual.

Após direito de resposta a Braga, filho de Wallace Souza revela carta do pai: 'covarde que age nas sombras' pic.twitter.com/6Dp87ZMhDk — AM POST (@portalampost) March 24, 2022