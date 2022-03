Veja vídeo: Jornal Nacional repercute gasto de mais de R$600 mil da presidência da CMM com “kits selfie” para vereadores

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O gasto que a presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), comandada pelo vereador David Reis (Avante), fez com os chamados “kits selfie” composto por câmeras fotográficas e acessórios como microfone para os 41 vereadores, virou alvo de reportagem no Jornal Nacional nesta sexta-feira (25).

Segundo o Diário Oficial, a CMM, por meio de licitação, comprou 42 câmeras fotográficas por R$ 13,6 mil cada, totalizando R$ 571,2 mil. Além foi pago mais R$ 25 mil por 42 microfones direcionais; R$ 16 mil por 43 microfones tipo lapela; e R$ 24 mil por 42 mochilas para carregar os kits. O total foi de R$ 636 mil.

Em dezembro, na última sessão do ano, os vereadores aprovaram o aumento da verba de gabinete, chamado de cotão, usado para pagar gastos como aluguel de carros, combustíveis e internet, de R$ 18 mil para R$ 33 mil por mês. Os parlamentares também tentaram aprovar a construção de um novo prédio de R$ 30 milhões para a Câmara Municipal, e alugar uma pick-up a mais para cada um dos 41 vereadores. A Justiça vetou todas as iniciativas.

A Câmara de Manaus tem assessoria de imprensa, site, canal de rádio e TV para divulgar as atividades dos parlamentares. Dos 41 vereadores, três devolveram o kit selfie.

De acordo com a reportagem do Jornal Nacional, foi solicitada uma entrevista com o presidente da Câmara, David Reis para falar sobre o gasto, no entanto, os assessores do parlamentar informaram a equipe que deveria aguardar por uma resposta. Em seguida, David Reis saiu do plenário ignorando a reportagem da Globo.

Quem atendeu a reportagem foi o diretor-geral da Câmara, Adonay Barreto, que disse que foi feito tudo que determina a lei. “Foram obedecidos todos os passos e foi feito o pregão presencial de forma que os preços adotados foram de acordo com aquilo que foi apresentada desde o momento que foi iniciado o pregão”, disse.

Veja vídeo: