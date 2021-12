Veja vídeo: “Leão com governo e uma gatinha com TCE e TJ”, diz Péricles para Wilker durante bate-boca na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os deputados estaduais Delegado Péricles (PSL) e Wilker Barreto (Sem partido) bateram boca, nesta quarta-feira, 15, durante uma reunião interna da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O desentendimento começou após Péricles pedir vistas de um projeto de interesse de Wilker que faz oposição ao governador Wilson Lima (PSC). O delegado insinuou que Wilker atua como advogado na Aleam em defesa do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e do Tribunal de Justiça (TJ-AM).

“Advogado do TCE [Tribunal de Contas do Estado] e do Tribunal de Justiça, deputado Wilker. Para o governo é um leão, para o TCE-AM e para o TJ-AM é uma gatinha”, disparou Péricles.

"Advogado do TCE [Tribunal de Contas do Estado] e do Tribunal de Justiça, deputado Wilker. Para o governo é um leão, para o TCE-AM e para o TJ-AM é uma gatinha", disparou Péricles.

