Veja vídeo: Nicolás Maduro apoia criação de moeda comum para a América do Sul

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na segunda-feira (23) que o seu país apoia a criação de uma moeda comum para a América do Sul, em resposta à proposta de Luiz Inácio Lula da Silva e do mandatário argentino, Alberto Fernández, de avançar com um projeto de moeda comum na região.

O discurso foi realizado diretamente do Palácio Miraflores, sede do governo da Venezuela. “Concordamos com a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para iniciar a construção de um sistema monetário latinoamericano e caribenho. Um sistema que nos leve a uma moeda e ao compartilhamento dos sistemas financeiros e monetários da região latinoamericana e caribenha”, disse Maduro.

Pouco antes do discurso de Maduro, também na segunda-feira, Lula defendeu em Buenos Aires a criação de uma moeda comum e sugeriu que o mesmo poderia acontecer com os países do Brics. A ideia está sendo estudada por técnicos do Brasil e da Argentina.

“Penso que vai acontecer e penso que precisa acontecer. Porque há países que às vezes têm dificuldades para adquirir dólares, e é possível estabelecer acordos para que depois os bancos centrais possam fixar a taxa de câmbio para o intercâmbio comercial”, indicou Lula.

